Assemblée nationale : l'erreur du ministre des Solidarités sur le salaire des assistantes maternelles provoque l'indignation

Jean-Christophe Combe fait son mea culpa. Le ministre des Solidarités a reconnu, vendredi 28 octobre, sur Twitter s'être "trompé" sur le salaire des assistantes maternelles mercredi devant l'Assemblée nationale, lors des discussions sur la seconde partie du projet de loi de finances. Le membre du gouvernement avait assuré à plusieurs reprises mercredi que les assistantes maternelles gagnaient "trois Smic en moyenne". Un montant incorrect, largement surévalué.

"Une assistante maternelle gagne en moyenne un Smic par enfant gardé, en général elle en garde trois", a affirmé à tort Jean-Christophe Combe. Les députés l'ont interpellé dans la foulée. Le ministre a alors martelé à plusieurs reprises "trois Smic en moyenne", au sujet du salaire des professionnels de la petite enfance.

Indignation des élus

Ces propos ont provoqué l'indignation des élus, à tel point que le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, leur a demandé de laisser Jean-Christophe Combe terminer. "Pardon effectivement, un tiers de Smic fois trois par moyenne donc ça fait un Smic", a-t-il corrigé.

Le groupe La France insoumise-Nupes a souligné vendredi sur Twitter la déconnexion du ministre avec la réalité. "Hallucinant : le ministre des 'Solidarités' Jean-Christophe Combe affirme avec aplomb que les assistantes maternelles gagnent... près de 4 000€ par mois ! Quand vont-ils redescendre sur terre ?", peut-on lire dans un tweet accompagnant la séquence où le membre du gouvernement commet l'erreur.



Dans la journée, Jean-Christophe Combe a reconnu s'être "trompé" et l'admettre "humblement" dans un communiqué publié sur Twitter. "Les assistantes et assistants maternels comme l'ensemble des professionnels de la petite enfance sont assurés de mon soutien, de ma reconnaissance et de mon respect sincère", a ajouté le ministre.