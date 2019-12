Le parquet ouvre une enquête préliminaire visant Jean-Paul Delevoye pour déclaration incomplète d'intérêts et cumul de rémunérations

Cette enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Le parquet de Paris a annoncé, jeudi 19 décembre, l'ouverture d'une enquête préliminaire visant Jean-Paul Delevoye après avoir été saisi, mercredi, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les investigations concernent les faits de déclaration incomplète de ses intérêts par un membre du gouvernement et les conditions de cumul de rémunération d’un emploi public et d’une rémunération privée, susceptibles de recevoir la qualification de recel d’abus de biens sociaux. Cette enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Jean-Paul Delevoye a démissionné, lundi, de son poste de haut-commissaire aux retraites après les révélations sur le cumul de ses activités. Il a été remplacé, mercredi, par Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord.