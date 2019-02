Antisémitisme : Agnès Buzyn conseille à Marine Le Pen de "faire le ménage" au Rassemblement national

Lors d'une interview sur Radio J, la ministre de la Santé a estimé qu'il y avait "trop de militants avec des discours de haine" au sein du RN.

Agnès Buzyn a conseillé à Marine Le Pen, dimanche 24 février, de "faire le ménage" dans son parti, lors d'une interview sur Radio J. La ministre de la Santé estime qu'il y a "trop de militants avec des discours de haine" au sein du Rassemblement national, et que cela empêche Marine Le Pen d'être "crédible" sur l'antisémitisme.

On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme de façon cohérente si on ne fait pas le ménage dans son propre parti.Agnès Buzynsur Radio J

La ministre a pris pour cible dans ses propos les "personnes qui font de la communication aujourd'hui dans le cadre de la campagne européenne et qui viennent de mouvements d'extrême droite connus". Est-ce qu'elle pense que Marine Le Pen est antisémite ? "Non, je ne sais pas, je n'ai pas de raison de le penser particulièrement, a répondu la ministre. Son père l'est, ça c'est sûr, elle, je n'ai pas d'avis. Elle n'a jamais dérapé ou prononcé de parole antisémite, donc non."

Marine Le Pen mange "à tous les râteliers"

Agnès Buzyn avait tenu des propos dans la même veine la semaine dernière, expliquant que Marine Le Pen "mangeait à tous les râteliers", ce qui avait fait bondir la présidente du RN. Celle-ci avait annoncé qu'elle comptait porter plainte contre la ministre, jugeant ses propos "infâmes". "Elle n'a pas porté plainte et je ne pense pas qu'elle portera plainte", a affirmé Agnès Buzyn sur Radio J.

Née dans une famille juive, Agnès Buzyn est la fille de la psychanalyste Etty Buzyn, enfant cachée dans l'Ain durant l'Occupation, et du chirurgien orthopédique Elie Buzyn, survivant du camp d'Auschwitz.