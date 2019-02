"Gilets jaunes" : "Ces manifestations doivent s'arrêter", déclare la ministre Agnès Buzyn

La ministre des Solidarités et de la Santé a également accusé Marine Le Pen de s'entourer de "néonazis". La présidente du RN a assuré qu'elle "en répondra devant la justice".

Après un nouveau week-end de mobilisation des "gilets jaunes", notamment marqué par les propos antisémites tenus par des manifestants contre Alain Finkielkraut, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a appelé, dimanche 17 février sur LCI, à la fin des manifestations.

"Le mouvement s'est profondément transformé", a estimé la ministre. "Il est en train de dériver. On voit la violence, de semaine en semaine, qui se radicalise, qui est contre les institutions de la République, l'Assemblée nationale, les ministères, les élus, [avec] des propos antisémites régulièrement".

"Ces manifestations doivent s'arrêter", a poursuivi Agnès Buzyn, jugeant que parmi ceux qui continuent de manifester, il ne restait que "quelques personnes de bonne foi". Selon le ministère de l'Intérieur, 41 500 manifestants étaient réunis dans toute la France samedi.

L'antisémitisme monte en France "depuis des mois", "avant même les 'gilets jaunes'", mais le mouvement permet "à ces propos de se tenir de plus en plus fréquemment", a assuré la ministre, craignant que "des violences physiques" soient la prochaine étape.

Des critiques contre Mélenchon et Le Pen

Agnès Buzyn, toujours sur LCI, a accusé Jean-Luc Mélenchon de ne pas condamner les insultes visant Alain Finkielkraut : "C'est un naufrage" pour lui, a-t-elle jugé. Le leader de la France insoumise avait réagi à l'événement sur Twitter.

Conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme.

Autour de #Finkielkraut, il y avait aussi des #GiletsJaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Je suis avec eux. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 17 février 2019

Elle a également taclé Marine Le Pen, l'accusant de jouer un "double jeu". La présidente du Rassemblement national a dénoncé "un acte détestable et choquant" commis, selon elle, par "des militants d'extrême gauche".

"Elle est contre l'antisémitisme mais elle a plein de néonazis dans son entourage" et "dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles rejoindre les néo-nazis et mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court", a lancé Agnès Buzyn. Marine Le Pen a répliqué sur Twitter dimanche soir, menaçant la ministre de poursuites judiciaires.

Ces propos sont infâmes et Mme @agnesbuzyn en répondra devant la justice. Ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d’être totalement incompétent ! MLP https://t.co/lJPyo1Rv5D — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 17 février 2019