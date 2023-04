Quelque 1 000 personnalités apportent leur soutien à la Ligue des droits de l'homme, après les propos de Gérald Darmanin

Une semaine après les déclarations du ministère de l'Intérieur questionnant le financement de l'association, le quotidien "L'Humanité" a publié une pétition sur son site.

"Ne touchez pas à la LDH." Dans une pétition publiée mardi 11 avril sur le site de L'Humanité, 1 000 personnalités soutiennent la Ligue des droits de l'homme. Cet appel intervient après les propos de Gérald Darmanin, la semaine dernière, sur le financement de l'association. "Je ne connais pas les subventions données par l'Etat" à la LDH "mais je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener", avait déclaré le ministre de l'Intérieur devant la Commission des lois au Sénat.

"Les subventions sont indispensables pour garantir l'indépendance des associations et les préserver de l’arbitraire d'un pouvoir. Les remettre en cause pour des arrière-pensées politiques est une manière de faire taire les contrepouvoirs et d'éteindre le débat public", peut-on lire dans le texte de la pétition.

La LDH "mène un travail d'observation des pratiques policières avec le souci d'œuvrer à la désescalade des violences, afin de garantir l’ordre républicain et le droit de manifester. C'est cette défense exigeante de notre démocratie qui est visée par le sous-entendu inacceptable de Gérald Darmanin", est-il ajouté.

Parmi les signataires de la pétition, figurent notamment la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, la directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflot, le mathématicien Cédric Villani, le comédien Christophe Alévêque ou encore l'écrivaine Virginie Despentes.