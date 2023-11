Pays-Bas : la victoire de Geert Wilders "démontre que de plus en plus de pays contestent le fonctionnement" de l'UE, estime Marine Le Pen

"Je me félicite de cette victoire" de Geert Wilders et son parti d'extrême droite PVV (Parti de la liberté) aux législatives au Pays-Bas, a réagi Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, jeudi 23 novembre sur France Inter. "Geert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement national" en Europe, a-t-elle applaudi, tout en reconnaissant que celui qui est parfois qualifié de "Trump néerlandais" a "des propos qui sont chocs et qui peuvent parfois être choquants".

"C'est sa méthode", a estimé Marine Le Pen. "Je n'ai pas à cautionner ou pas cautionner. Moi, je cherche en Europe des alliés, pas des clones. Je ne suis pas Geert Wilders, il n'est pas Marine Le Pen (…) Pour se faire entendre, parfois, quand on est un mouvement qui n'a pas encore l'audience nécessaire, certains croient qu'il est utile justement de choquer".

Selon la cheffe de file des députés RN, la victoire du PVV aux Pays-Bas "démontre que de plus en plus de pays au sein de l'Union européenne contestent son fonctionnement et souhaitent que l'on puisse à nouveau maîtriser une immigration qui est considérée par beaucoup de peuples européens comme en même temps massive et aujourd'hui totalement anarchique".

"La bonne nouvelle, c'est quand les peuples peuvent s'exprimer !"



Marine Le Pen salue la victoire du parti d'extrême droite PVV aux élections législatives néerlandaises. "Geert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement national", dit-elle. #le710inter pic.twitter.com/3XS1aHQU0l — France Inter (@franceinter) November 23, 2023

Le parti de Geert Wilders a notamment promis un référendum sur le maintien ou non des Pays-Bas dans l'Union européenne. "C'est au peuple néerlandais de choisir son destin, comme l'a fait d'ailleurs le peuple britannique", a estimé Marine Le Pen. "Mais le résultat de ce référendum", s'il a lieu, "pose la question de ce qu'est devenue l'Union européenne, c’est-à-dire une structure technocratique obèse qui avance par la sanction, la menace", a-t-elle poursuivi.

"À terme, ce qu'il faut, et ce pour quoi nous nous battons au Parlement européen, c'est précisément de changer radicalement le fonctionnement de l'Union européenne (…) On se présente aux élections européennes parce que nous pensons qu'il est possible d'avoir une union des nations européennes sur des grands projets, pour pouvoir faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, et en respectant les souverainetés des nations", a expliqué Marine Le Pen.