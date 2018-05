L'école de Marion Maréchal-Le Pen se dévoile sur internet

L'école propose deux années de formation en magistère, facturées 5 500 euros l'année.

"Excellence, éthique, enracinement et engagement". L'"académie de sciences politiques" dont Marion Maréchal-Le Pen avait annoncé la création fin février a dévoilé son site internet mardi 22 mai. Située à Lyon et dirigée par l'ancienne députée, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep) indique sur sa page de présentation vouloir "favoriser la naissance d'une nouvelle génération de décideurs qui placeront leurs ambitions au sein de projets utiles à la société, qu’ils soient civils, associatifs, économiques et politiques."

L'école propose deux années de formation en magistère. Facturées 5 500 euros l'année, elles sont accessibles aux étudiants déjà titulaires d'un niveau Licence 3. Un module de formation continue est également proposé le week-end au prix de 1 980 euros pour les actifs, et 990 euros pour les étudiants.

"Savoir-être à la française"

Outre des cours de gestion de projet, de droit constitutionnel ou d'analyse électorale, dont certains seront proposés en anglais, l'école "propose plusieurs activités afin de transmettre [aux] étudiants les richesses du savoir-vivre et du savoir-être à la française". La formation continue promet de son côté de transformer les élèves en "meneur[s]", capable de "servir efficacement [leurs] convictions".

Les curieux pourront se rendre à trois journées portes ouvertes, organisées en juin, juillet et août.