Présidentielle 2022 : Philippe de Villiers apporte son soutien à Eric Zemmour, son "ami"

"J'ai répondu à l'invitation d'Eric, mon ami", a déclaré Philippe de Villiers, samedi 11 décembre 2021, depuis l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Le fondateur du Puy-du-Fou, qui accompagne Eric Zemmour pour son déplacement en Arménie, a tenu à apporter son soutien au candidat d'extrême droite. "Plus je regarde Eric, plus je me dis, ce qu'il défend, c'est ce pour quoi je vis, c'est ce pour quoi je souffre", a déclaré au micro de BFM TV l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Éric Zemmour: pour Philippe de Villiers, "ce qu'il défend, c'est ce pour quoi je vis" pic.twitter.com/qXsVQaZXDk — BFMTV (@BFMTV) December 11, 2021

Les observateurs avaient souligné l'absence de Philippe de Villiers au meeting d'Eric Zemmour à Villepinte. L'ancien député souverainiste a cette fois apporté un soutien sans équivoque. "Il défend la civilisation. Je suis très ému et très touché d'être aux côtés d'Eric Zemmour, a-t-il déclaré. Quand je le vois parler, quand je le vois braver à la fois les menaces et les quolibets, je me dis cet hommes est courageux. Et je préfère soutenir le courage à la lâcheté."