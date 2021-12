Meeting d'Eric Zemmour : l'ambassade américaine demande à ses employés et ses ressortissants d'éviter les lieux de manifestation

L'ambassade des Etats-Unis en France déconseille à ses ressortissants de fréquenter le secteur du Parc des Expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), dimanche 5 décembre, en raison d'un risque d'"affrontements violents" en marge du meeting d'Eric Zemmour. Des "groupes antifa ont appelé à des manifestations et à d'autres actions pour perturber ce rassemblement", écrivent les services américains (en anglais), en évoquant également la présence de "groupes d'extrême droite et d'extrême gauche" dans des manifestations de soutien ou d'opposition au candidat à la présidentielle.

Paris: Eric Zemmour will hold a Dec 5 1:00 p.m. political rally at the Parc des Expositions in Villepinte. Antifa groups called for protests at noon. Due to the high potential for violent clashes, Embassy employees were instructed to avoid these areas. https://t.co/p8X1HQv5pp pic.twitter.com/cYz7prlV5q