Document franceinfo "Parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus" : un enregistrement prouve les propos sexistes du ministre d'Eric Dupond-Moretti

Lundi, au tribunal d'Aurillac, une fois les caméras et les micros coupés, le ministre de la Justice a tenu des propos sexistes, confirmés par un enregistrement que s'est procuré la cellule investigation de Radio France.

Les SDJ de BFM et de TF1 s'indignent des propos sexistes tenus lundi 28 août à Aurillac par Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la justice était en déplacement au tribunal de la préfecture du Cantal, qui a été la cible de manifestants samedi, qui ont dégradé et partiellement incendié le bâtiment.

>> Aurillac : ce que l'on sait de la dégradation du tribunal lors d'une manifestation contre l'interpellation d'une femme qui s'est promenée seins nus

Un millier de personnes, dont de nombreuses femmes seins nus, avaient défilé en marge du festival de théâtre de rue, pour soutenir Marina, une jeune femme poursuivie en justice pour "exhibition sexuelle" après s'être promenée seins nus en ville la veille. Elle avait expliqué son geste à la presse locale en disant avoir eu "hyper chaud" et avoir voulu faire "comme la moitié des hommes" ce jour-là.

"Il ne faisait pas assez chaud"

Lors de son point presse, micro ouvert, le ministre de la Justice dit qu'aucune cause ne mérite que l'on dégrade un lieu où l'on rend la justice. Puis les micros et les caméras s'éteignent. Trois journalistes femmes qui s'étaient accroupies pour ne pas être dans le champ des caméras, se relèvent et d'après des témoins sur place, le ministre leur fait un clin d'oeil puis leur lance ses propos : "Je constate que, parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. Il ne faisait pas assez chaud."

Des propos "sexistes et inappropriés", s'indignent les sociétés des journalistes de TF1 et BFM. Contacté, le cabinet du ministre explique que ces propos sont sortis de leur contexte et que, quand le ministre a dit "il ne fait pas assez chaud", il répondait à la boutade d'un journaliste. Il n'empêche que les journalistes femmes présentes lors de cette séquence disent avoir été gênées par la blague du ministre.