VIDEO. Emmanuel Macron promet d'exonérer "la totalité des Français" de la taxe d'habitation d'ici 2022

"Si un impôt n'est pas bon pour 80% des Français, il n'est pas bon pour tous", a estimé le président de la République.

La taxe d'habitation, c'est bientôt fini ? Jeudi 12 avril, Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait en exonérer l'ensemble des Français d'ici la fin du quinquennat. "La taxe d'habitation, je n'ai aucun regret : c'est l’impôt le plus injuste qui soit, a-t-il expliqué pour justifier cette mesure. C'est un impôt qui touche la France périphérique, il est généralement beaucoup plus élevé dans les villes moyennes et dans les petites villes que dans les grandes villes."

"La taxe d'habitation, je n'ai aucun regret : c'est l’impôt le plus injuste qui soit... Oui, tout le monde en sera exonéré à la fin du quinquennat"@EmmanuelMacron dans #LE13H de @pernautjp #EMacronTF1 pic.twitter.com/5zpEcL90I4 — TF1LeJT (@TF1LeJT) 12 avril 2018

Le président de la République a profité de cette intervention pour rappeler que ses promesses fiscales se réaliseront dans quelques mois. Le chef de l'Etat a même décidé d'aller plus loin que son programme, comme l'évoquait déjà, il y a quelques mois, le ministre du Budget, Gérald Darmanin. "Si un impôt n'est pas bon pour 80% des Français, il n'est pas bon pour tous", a expliqué Emmanuel Macron sur TF1.