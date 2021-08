REPLAY. Afghanistan : retrouvez l'allocution d'Emmanuel Macron après la prise de pouvoir des talibans

"Un tournant historique." Emmanuel Macron s'est exprimé pendant une dizaine de minutes lors d'une allocution télévisée, lundi 16 août au soir, sur la situation en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir dimanche.

Le président français a estimé que "l'urgence absolue" était "de mettre en sécurité nos compatriotes, qui doivent tous quitter le pays, ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France". "Près de 800 personnes sont d'ores et déjà sur le sol Français", a détaillé le chef de l'Etat, précisant que "deux avions militaires et nos forces spéciales (...) seront sur place dans les prochaines heures" pour procéder aux dernières évacuations.

Une initiative européenne pour lutter contre les migrations irrégulières

"L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été", a par ailleurs exhorté Emmanuel Macron, en affirmant que l'action de la France "visera d'abord à continuer de lutter activement contre le terrorisme islamiste sous toutes ses formes". Le président a appelé à "une réponse responsable et unie" : "A cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les Etats-Unis et l'Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes", a-t-il ajouté.

Enfin, Emmanuel Macron a dit vouloir porter une initiative européenne visant à "anticiper" et "protéger contre des flux migratoires irréguliers importants" qui "nourrissent les trafics de toute nature", même si "la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés", a-t-il promis.