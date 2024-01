"Sens profond de l'action du gouvernement" et sujets qui fâchent... Emmanuel Macron veut s'expliquer devant les Français

Quelques jours après le remaniement du gouvernement, Emmanuel Macron reprend la main. Le rendez-vous a été fixé : le chef de l'Etat tiendra une conférence de presse mardi 16 janvier à 20h15, a annoncé l'Elysée, dimanche. Après une année 2023 difficile, marquée par la réforme des retraites et l'adoption délicate du projet de loi immigration, le chef de l'Etat entend ainsi préciser son cap pour les mois à venir, les priorités et "le sens profond de l'action pour le nouveau gouvernement", selon les termes employés par l'entourage du président.



Emmanuel Macron déclinera, sans doute, les concepts déjà lancés dans ses vœux du 31 décembre : réarmement économique, réarmement de l'État et des services publics, réarmement civique. Des idées que le président va commencer à développer dès la veille. À 19h30, lundi 15 janvier, il reçoit l'intégralité des députés et sénateurs de sa majorité à l'Élysée. Il s'agit d'un moment de convivialité en ce mois de janvier, mais aussi de projection sur la suite du calendrier parlementaire. Emmanuel Macron veut aussi "échanger et écouter" les élus, dit son entourage à franceinfo, sachant que cette majorité a été fragilisée par l'épisode de la loi immigration, dont la version finale penche trop à droite au goût du MoDem et de l'aile gauche de Renaissance.

Des questions sur les sujets qui fâchent

Ambiance "cohésion d'équipe" lundi soir donc, avant un ton tout autre, lors de cette conférence de presse à l'Elysée. Si on ne connaît pas encore le format exact, la presse présidentielle va tenter de poser les questions qui fâchent : notamment sur le nouveau gouvernement qui a tendance à pencher à droite, sur le sens du recrutement de Rachida Dati ou encore sur la ministre de l'Éducation qui préfère scolariser ses enfants dans le privé.

Un rendez-vous d'autant plus attendu qu'Emmanuel Macron ne s'est pas plié à un tel exercice depuis 2019 en pleine crise des "gilets jaunes". Grosse différence, l'horaire de ce rendez-vous : 20h15, heure de grande écoute sur les chaînes de télévision - les chaînes d'information en continu ainsi que France 2 et TF1 vont notamment la retransmettre. C’est le choix de l'Élysée qui veut ainsi toucher le public le plus large possible. Reste à savoir si beaucoup de Français auront envie d'écouter le président pendant au moins deux heures.

Se démarquer de son Premier ministre

Selon Philippe Moreau-Chevrolet, président de l’agence de communication MCBG Conseil, l'objectif est aussi de se "re-présidentialiser" et de revenir aux classiques de la communication présidentielle. "Il faut qu'il se distingue de son Premier ministre puisqu'aujourd'hui il a, contrairement à précédemment, un Premier ministre extrêmement médiatique qui est parti à l'offensive, un peu comme Nicolas Sarkozy", expose sur franceinfo Philippe Moreau-Chevrolet.

à lire aussi ÉDITO. Présidentielle 2027 : la percée de Gabriel Attal

"Dans un contexte où c'est son deuxième mandat, on parle beaucoup de 2027, il faut qu'il se normalise un peu, qu'il se représidentialise, qu'il reprenne un petit peu de puissance médiatique, poursuit-il. La conférence de presse, c'est une manière de dire : 'J'ai un Premier ministre, mais attention, il n'y a qu'un seul président, c'est moi'".