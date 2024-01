"On en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles", s'est défendue Amélie Oudéa-Castéra après les révélations de Mediapart. Le site d'investigation affirme par ailleurs que les enfants de la ministre étudient dans "un établissement privé ultra réac".

La nouvelle ministre de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a justifié, vendredi 12 janvier lors d'une visite dans un collège des Yvelines, la scolarisation de ses enfants dans un établissement privé catholique, révélée par Mediapart. "Vincent [son fils] a commencé comme sa maman à l'école publique. Et puis, [il y a eu] la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées", s'est-elle défendue. "On en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles", a-t-elle continué.

La ministre a également dénoncé un "procès d'intention" et des "attaques personnelles" après l'article de Mediapart. Ce dernier affirme que les enfants de la ministre sont scolarisés dans un établissement privé et catholique à Paris "où des professeurs assimilent l'avortement à un meurtre et condamnent l'homosexualité".

Un "choix de proximité"

Si Amélie Oudéa-Castéra reconnaît scolariser ses trois enfants dans l'établissement Stanislas, situé dans le 6e arrondissement de Paris, elle assure que c'est un "choix de proximité". "Avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, c'est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde", a conclu la nouvelle ministre de l'Education nationale, qui reste ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques.

Mediapart, qui a enquêté en 2022 sur l'établissement catholique Stanislas, évoque un "établissement privé ultra réac". Il fait état d'une "vision sexiste, homophobe et autoritaire de l'enseignement".