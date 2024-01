Gabriel Attal nommé Premier ministre : qui sont les conseillers qui vont l'entourer à Matignon ?

Le poste stratégique de directeur de cabinet du Premier ministre a été confié mercredi à Emmanuel Moulin. Ce proche d'Alexis Kohler et de Bruno Le Maire va chapeauter la garde rapprochée du ministre.

Qui va composer l'équipe de Gabriel Attal ? Le nouveau Premier ministre, nommé mardi 9 janvier en remplacement d'Elisabeth Borne, n'a pas tardé pour commencer à s'entourer à Matignon. Il a emmené avec lui sa garde rapprochée, composée notamment d'un carré de fidèles conseillers, surnommés ses "power rangers" ou les "quatre fantastiques" par Gabriel Attal. Pour chapeauter l'équipe, le nouveau chef de gouvernement sera également assisté d'un directeur de cabinet venu de la droite, Emmanuel Moulin. Franceinfo se penche sur l'entourage du second personnage de l'Etat, les premiers noms ayant été publiés au Journal officiel jeudi, quelques heures avant l'annonce du nouveau gouvernement.

Emmanuel Moulin, un directeur de cabinet proche de Bruno Le Maire

Emmanuel Moulin à l'occasion d'un dîner au musée du Louvre, le 14 juillet 2023 à Paris. (LUDOVIC MARIN / AFP)

Le directeur de cabinet est l'un des postes les plus stratégiques autour du Premier ministre, puisqu'il se charge de la coordination globale des dossiers qui arrivent sur sa table, une fonction cruciale à la tête d'une équipe pléthorique. Le nouveau directeur de cabinet de Gabriel Attal se nomme Emmanuel Moulin. L'énarque et haut-fonctionnaire, âgé de 55 ans, était directeur du Trésor depuis novembre 2020. Si l'ancien ministre de l'Education nationale vient de la gauche, son bras droit vient… de la droite, avec un profil très porté sur les questions économiques et financières. "Compte tenu des enjeux, notamment sur le redressement des finances publiques, je trouve cela intéressant et rassurant", confie au journal Les Echos le président du Medef Patrick Martin.

L'homme s'est formé au sein des meilleures écoles (IEP Paris, Essec, ENA), avant de débuter sa carrière à la prestigieuse direction du Trésor à Bercy, comme le montre son CV en ligne. Il deviendra directeur général de l'institution fin 2020, après plusieurs expériences dans des institutions prestigieuses comme la Banque mondiale ou le Club de Paris. Après un passage au cabinet de Christine Lagarde à Bercy en 2007, Emmanuel Moulin a rejoint l'Elysée en 2009, comme conseiller du président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il est aussi un proche de Bruno Le Maire, dont il a dirigé le cabinet au ministère de l'Economie entre 2017 et 2020, et d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée. Tous deux sont en poste depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron.

Fanny Anor, l'ex-directrice de cabinet devenue adjointe

Fanny Anor, directrice adjointe de cabinet du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, assiste à la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 9 janvier 2024. (LUDOVIC MARIN / AFP)

A Matignon, Emmanuel Moulin formera un binôme avec Fanny Anor. Cette agrégée d'histoire, jusqu'ici directrice de cabinet au ministère de l'Education nationale, est nommée directrice adjointe de cabinet du nouveau Premier ministre, selon l'arrêté publié jeudi au Journal officiel. Signe de son importance au sein du cabinet, lors de la passation de pouvoir, elle était sur le perron à la même hauteur de marches que le directeur de cabinet sortant d'Elisabeth Borne, Jean-Denis Combrexelle. Diplômée de l'Ecole normale supérieure de Lyon, elle a été chargée d'études à l'Institut Montaigne, au positionnement libéral et classé à droite, de 2013 à 2017. "Elle est spécialiste des questions d'éducation et contribue également aux opérations portant sur les finances publiques", écrit l'organisme sur son site.

Fanny Anor a le même âge que le nouveau Premier ministre, 34 ans. Depuis l'entrée de Gabriel Attal au gouvernement en 2018, elle l'a suivi de ministère en ministère en tant que directrice du cabinet. "Elle était surnommée la 'tour de contrôle' au début, car elle venait de chez Jean-Michel Blanquer, confie une ancienne conseillère de Gabriel Attal à franceinfo. Elle était censée être l'œil de Moscou pour garder un œil sur le secrétaire d'Etat. Finalement, elle a été acquise à la cause de Gabriel et n'est pas pour rien dans l'arrivée de Gabriel Attal au ministère de l'Education nationale."

Maxime Cordier, le chef de cabinet

Maxime Cordier (à gauche) avec Louis Jublin et Gabriel Attal, le 30 juin 2022, lors d'un déplacement à Toulon (Var). (SOPA IMAGES / SIPA)

Maxime Cordier arrive à Matignon comme chef de cabinet et conseiller spécial, selon l'arrêté publié au Journal officiel. Le nouveau Premier ministre a choisi pour ce poste un autre fidèle rencontré sur les bancs de Sciences Po. A l'époque, ce dernier dirigeait la section de l'UMP (ex-Les Républicains) quand Gabriel Attal militait au Parti socialiste. Un débat organisé à l'IEP de Paris à l'occasion de la présidentielle 2012 les montre d'ailleurs défendre chacun leur candidat : Nicolas Sarkozy pour Maxime Cordier, François Hollande pour Gabriel Attal.

"On s'est rapprochés pendant la campagne. Ni lui ni moi n'étant sectaires, on s'est parlé." Maxime Cordier, conseiller de Gabriel Attal

à franceinfo

Les deux jeunes hommes se croisent ensuite au ministère de la Santé en 2012, lors de la passation de pouvoir entre Marisol Touraine et Xavier Bertrand. Gabriel Attal entre au ministère comme conseiller de la socialiste, tandis que Maxime Cordier lui cède son bureau. "On est restés en contact, à parler politique, à réagir sur l'actualité et à se taquiner, moi sur les déboires de François Hollande, lui sur les déboires de l'UMP", racontait Maxime Cordier cet été à franceinfo. Puis vient l'aventure En Marche! et le dépassement des clivages. "Je ne me projetais pas de travailler en cabinet sous Emmanuel Macron, mais cela s'est fait plus au nom d'une amitié. Je suis venu travailler pour Gabriel", argumente-t-il. A partir de 2020 et du porte-parolat du gouvernement, Maxime Cordier conseille le ministre sur la stratégie politique et écrit ses discours importants.

Louis Jublin, en charge de la communication

Louis Jublin parle à l'oreille du ministre Gabriel Attal, le 9 novembre 2023, lors de la visite d'une école, à Paris. (ELIOT BLONDET / SIPA)

Depuis 2018, Louis Jublin est le responsable de la communication de Gabriel Attal. Les médias passent par lui pour solliciter des interviews du ministre. Selon les informations de franceinfo et France Inter, il devrait conserver les mêmes prérogatives dans le cabinet du Premier ministre. Avant de rejoindre le clan Attal, Louis Jublin a travaillé un temps pour le groupe UMP à l'Assemblée, puis pour le groupe Albera Conseil, comme le détaille son CV en ligne. "C'est un ami de Gabriel Attal. Il a cette méthode de travail des conseillers en com, qui permet à Gabriel Attal de bien préparer les questions, de travailler efficacement", explique une ancienne conseillère du Premier ministre.

Antoine Lesieur

Antoine Lesieur commente les résultats des législatives sur le plateau de BFMTV Paris, le 19 juin 2022. (BFMTV / FRANCEINFO)

Pour compléter le carré des fidèles, Gabriel Attal devrait emmener avec lui Antoine Lesieur. Selon les informations de France Inter, ce dernier devrait être chargé des élus dans le cabinet du Premier ministre, fonction qu'il occupait déjà au ministère de l'Education nationale. Diplômé de Sciences Po Lille, le conseiller suit le ministre depuis 2018. Chef de cabinet sur le Service national universel, cet ancien socialiste a aussi été son conseiller parlementaire au porte-parolat. Il a également été secrétaire général du parti Renaissance à Paris. Comme le rapporte le Huffpost, il a l'habitude, lors des déplacements de son patron, de recueillir les doléances et les demandes de rendez-vous.