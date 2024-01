Direct Remaniement : deux jours après sa nomination, Gabriel Attal poursuit les tractations sur la composition de son futur gouvernement

#REMANIEMENT On débute la revue de presse avec Le Figaro qui assure que Gabriel Attal "veut imprimer sa marque" sur le nouveau gouvernement, alors que les discussions se poursuivent entre le Premier ministre et le chef de l'Etat. Le Monde, lui, revient sur les coulisses de ce choix et notamment sur cette nomination faite sans l'aval de deux poids lourds de la majorité : Edouard Philippe et François Bayrou.