"On gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles" : pour le premier déplacement de Rachida Dati, Emmanuel Macron défend une "ministre au boulot"

Elle savoure sa popularité intacte quand une jeune fille lui glisse qu'elle est une "ministre iconique" : "J'ai grandi avec vous", poursuit l'adolescente, dans un rire de Rachida Dati. Lui, se jette dans un bain de foule, comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps : "Alors, on va dire bonjour à tout le monde", lance Emmanuel Macron, dans un élan à la Jacques Chirac.

Pour sa première sortie sur le terrain depuis le remaniement, Emmanuel Macron s'est rendu jeudi 18 janvier à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avec sa nouvelle ministre de la Culture, un "symbole" dont il a vanté "l'énergie" et le "talent", quand Rachida Dati est restée silencieuse durant leur visite de deux heures dans une résidence d'artistes.

"J'ai agrégé autour de moi beaucoup de gens qui parfois n'étaient pas avec moi"

Emmanuel Macron et Rachida Dati sur la même photo : une complicité savamment orchestrée entre le président et la ministre, et un scénario impensable, il y a encore quelques semaines. "J'ai agrégé autour de moi beaucoup de gens qui parfois n'étaient pas avec moi. Ça s'appelle élargir, ça s'appelle convaincre. On gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles. En même temps, comme on dit", précise le chef de l'Etat, entouré par des habitants et des journalistes.

Emmanuel Macron et Rachida Dati serrent des mains lors d'une visite à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 18 janvier 2024. (CHRISTIAN HARTMANN / POOL)

Le chef de l'Etat ne boude pas son plaisir avec la nouvelle star de son gouvernement, chargée de parler à cette France du "C'est pas fait pour moi", dénoncée lors de sa conférence de presse, quelques jours plus tard depuis l'Elysée. Mais le président calme, au passage, ses ardeurs, notamment pour la mairie de Paris en 2026.

"Il y en a peut-être qui ont des ambitions politiques en 2026 ou 2027, mais ils sont ministres à temps plein. Il n'y a pas de campagne municipale qui est lancée. Et donc tout le monde est au boulot, et elle est au boulot pour la Culture" Emmanuel Macron à franceinfo

Des ministres à temps plein "au boulot", donc, et comme pour bien le rappeler, Emmanuel Macron et Rachida Dati sont rentrés ensemble, à l'arrière de la voiture présidentielle. Côté annonces, le chef de l'Etat a souhaité "ouvrir l'accès à la culture" autour des Jeux olympiques, avec une offre de théâtre, de musique, voire de cinéma, proposée "de manière totalement gratuite" pendant les "deux mois d'été" 2024. Rachida Dati "va revenir dans quelques semaines avec un programme détaillé" pour "ouvrir l'accès durant ces deux mois d'été à la culture, pas simplement en Seine-Saint-Denis mais dans tout le pays", a-t-il indiqué.

"La culture est au cœur du projet républicain" et "au cœur du projet qui consiste à lutter contre l'assignation à résidence", a insisté le président. "Au-delà des annonces, il faut surtout des actes", a dénoncé pour sa part Stéphane Troussel, président PS du département de la Seine-Saint-Denis, sur franceinfo. "J'attends des actes, nos collectivités font beaucoup, il faut que l'Etat fasse plus. C'est ce que je suis venu espérer à l'occasion de cette visite", a-t-il souligné après cette visite.