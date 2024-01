Visite d'Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis : "Au-delà des annonces, il faut surtout des actes", estime le président du département

"Au-delà des annonces, il faut surtout des actes", a réagi jeudi 18 janvier sur franceinfo Stéphane Troussel, président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis après la visite du chef de l'Etat et la nouvelle ministre de la Culture dans le département.

Emmanuel Macron et Rachida Dati se sont rendus dans les Ateliers Médicis situés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil pour un échange avec des jeunes sur "l'émancipation par la culture". Une feuille de route confiée à Rachida Dati qui doit "donner un meilleur accès à la culture et en faire un levier d'égalité des chances". "La culture est un levier d'émancipation pour lutter contre les inégalités, je dis chiche", a déclaré Stéphane Troussel.

"Il faudra que l'Etat accompagne les collectivités locales"

"Il va y avoir dans notre département de la Seine-Saint-Denis des Jeux olympiques et paralympiques si on veut que ce soit une grande fête populaire c'est un bon moyen pour rassembler les gens. J'attends des actes, nos collectivités font beaucoup, il faut que l'Etat fasse plus. C'est ce que je suis venu espérer à l'occasion de cette visite", ajoute Stéphane Troussel.

"Une fois que la flamme sera éteinte, il faudra que l'Etat prenne le relais du comité d'organisation des Jeux aux côtés des collectivités locales." Stéphane Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis sur franceinfo

Emmanuel Macron souhaite "ouvrir l'accès à la culture" autour des Jeux olympiques, avec une offre de théâtre, de musique, voire de cinéma proposée "de manière totalement gratuite" pendant les "deux mois d'été" 2024. "C'est une bonne idée mais il faudra que l'Etat accompagne les collectivités locales. C'est un sujet que nous aurons à traiter après les Jeux olympiques, si on veut que les JO ne soient pas seulement un moment mais un levier pour faire plus de sport, plus de culture, plus d'inclusion dans la société", a commenté le président du département de la Seine-Saint-Denis.