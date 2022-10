Meurtre de Lola : les parents de la collégienne ont été reçus par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a reçu dans la matinée du mardi 18 octobre les parents de Lola, cette collégienne de 12 ans tuée vendredi à Paris, a appris franceinfo auprès de l'Élysée, confirmant une information de BFMTV. Le président de la République leur a présenté ses condoléances et les a assurés de "toute sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversent et qui nous bouleverse tous".

La principale suspecte, une jeune femme de 24 ans, a été placée en détention provisoire et mise en examen lundi soir dans le cadre d'une information judiciaire pour "meurtre", "viol", "acte de torture et de barbarie" et "recel de cadavre". Cette femme a reconnu les faits avant de se rétracter, a appris franceinfo auprès de la procureure de Paris.

Un homme de 43 ans est également mis en examen pour "recel de cadavre", il est soupçonné d'avoir transporté le corps de la collégienne. Il est placé sous contrôle judiciaire, la détention provisoire n'étant pas possible du fait de la peine encourue.