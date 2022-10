Ce que l'on sait de la découverte du corps d'une collégienne de 12 ans dans une malle à Paris

Une enquête pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Le corps d'une jeune adolescente de 12 ans a été retrouvé dans une malle, vendredi 14 octobre dans la soirée, près de son immeuble situé dans le 19e arrondissement de Paris, à proximité du parc des Buttes-Chaumont. Quatre personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête, a précisé le parquet de Paris à franceinfo. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

Ses parents avaient signalé sa disparition vendredi

Les parents de Lola, 12 ans, se sont inquiétés en ne la voyant pas rentrer du collège vendredi après-midi. Ils ont alors signalé sa disparition à la police et ont partagé des photos de leur fille sur Facebook, selon les informations obtenues par franceinfo.

L'une de ces photos montre l'adolescente aux longs cheveux blonds, ajoute l'AFP, qui a pu consulter le post. Sur une autre photo, apparemment issue d'images de vidéosurveillance, on voit une jeune femme inconnue pénétrer dans un immeuble. Le message accompagnant ces clichés précise : "Alerte enlèvement, notre fille Lola a été vue pour la dernière fois à 15h20 en compagnie d'une fille qu'on ne connaît pas dans notre résidence."

Les caméras de surveillance de l'immeuble montrent bien l'adolescente entrer dans le bâtiment, mais elle disparaît ensuite, rapporte une source proche du dossier à l'AFP. La jeune femme inconnue que l'on voit également sur les images de vidéosurveillance a par la suite demandé de l'aide pour déplacer une grosse malle dans une voiture, relate une autre source proche du dossier à franceinfo.

Son corps a été découvert dans la soirée par un SDF

La découverte du corps de Lola a eu lieu plus tard dans la soirée, a appris franceinfo auprès du parquet, confirmant une information du journaliste indépendant Clément Lanot. Un sans-abri a contacté la police vers 23 heures, après l'avoir trouvée dans une malle en plastique opaque, dans la cour intérieure de la résidence où vivait la victime.

L'adolescente a été retrouvée ligotée et recroquevillée, avec des plaies à la gorge. Son corps était dissimulé par des tissus, précisent des sources proches du dossier à l'AFP.

Quatre personnes ont été placées en garde à vue

La brigade criminelle de la police judiciaire a été saisie de l'enquête ouverte par le parquet de Paris pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans". La jeune femme visible sur les images de vidéosurveillance, née en 1998, a été interpellée samedi matin à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), a appris franceinfo. Trois personnes ont par ailleurs été arrêtées vendredi soir, à proximité du lieu où a été découvert le corps de Lola, selon une source proche du dossier à l'AFP. Le rôle de ces quatre personnes reste à déterminer, précise le parquet.

L'AFP ajoute que le corps de l'adolescente doit être autopsié samedi pour identifier les causes de sa mort. Plusieurs médias, dont BFMTV et Le Parisien, affirment que des "inscriptions" ont été découvertes sur son corps. Selon la chaîne d'information, du scotch et un cutter ont également été retrouvés par les enquêteurs.