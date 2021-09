Marseille : de nombreuses aides débloquées par l’État

Emmanuel Macron a expliqué en détails jeudi 2 septembre quel était le plan du gouvernement pour venir en aide à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il s’élèvera à 1,5 milliards d’euros avec en ligne de mire plusieurs secteurs à renforcer. En ce qui concerne la sécurité, huit millions d’euros vont permettre d’équiper davantage les forces de l’ordre et de créer un nouvel hôtel de police. Le président de la République a aussi annoncé 200 postes supplémentaires. Plusieurs écoles doivent être rénovées. Au niveau sanitaire, 169 millions d’euros doivent entre autres permettre la rénovation de l’hôpital nord et de La Timone.

Un président "qui se veut rassembleur"

En duplex sur place, le journaliste de France Télévisions Jean-Christophe Galeazzi rapporte qu’Emmanuel Macron a voulu donner "l’image d’un président qui se veut rassembleur. Une image que revendique son entourage et qui apparaît comme une répétition générale d’une possible campagne présidentielle", souligne-t-il dans le 23 heures de Franceinfo. Le chef de l’État a également promis de revenir en octobre et en février pour faire le point sur ses engagements.