Législatives 2022 : craignant "l'excès de confiance", la majorité plus que jamais sous tension

Ils n'ont plus que cinq jours pour faire campagne. C'est la dernière ligne droite pour les quelques 6 293 candidats aux législatives. Après des semaines de silence, le président a dit espérer "une majorité stable et sérieuse" dans la presse, et retourne sur le terrain fixer les caps. Mais face à la dynamique de la Nupes et aux quinze ministres-candidats qui jouent leur place, la majorité reste sous tension.

Après deux mois de campagne, minée par les polémiques de l'affaire Damien Abad et le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, marqués par un président de la République en retrait, la majorité en fait-elle assez contre la coalition de la gauche, toujours en dynamique dans les sondages ?

En coulisses, un conseiller craint "l'excès de confiance". Pour lui, le programme n'est pas audible "sur le pouvoir d'achat, on n'embarque pas" regrette-t-il. Résultat : au sein du gouvernement, on promet un coup de collier cette semaine, plus de ministres en plateau, plus de déplacements. "Tous les cadres de la majorité mouillent la chemise" assure à franceinfo une ministre candidate.



Emmanuel Macron doit d'ailleurs, après Cherbourg et Marseille, se déplacer de nouveau dans les prochains jours. il envisage selon nos informations d'aller illustrer sur le terrain ce "Conseil national de la refondation", annoncé début juin dans un entretien à la presse quotidienne régionale et dont les contours restent flous. "Il n'y en a qu'un qui est audible, c'est lui", résume un conseiller. C'est lui "qui donne le tempo" abonde un proche d'Emmanuel Macron qui plaide pour "laisser la campagne glisser jusqu'au bout". Même si, de l'aveu même d'un "marcheur", "la dynamique n'est pour personne".