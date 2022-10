Iran : le quai d'Orsay dénonce les aveux forcés de deux Français détenus par le pouvoir

Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État iranienne, deux Français détenus se présentent comme des espions. Cinq mois après leur arrestation à Téhéran, ils y avouent travailler pour la DGSE. Ils admettent aussi qu'ils devaient encourager les manifestations et faire tomber le régime islamique. Un simulacre de confession qui a fait bondir le Quai d'Orsay.

Le Quai d'Orsay s'insurge

Selon le ministère des Affaires étrangères, ce couple est détenu arbitrairement et les accusations d'atteinte à la sûreté dont il fait l'objet sont infondées. La France accuse l'Iran d'avoir obtenu ces aveux sous la contrainte et fustige une mascarade "indigne, révoltante, inacceptable et contraire au droit international". "On est habitués à ce genre d'aveux forcés, à la fois de la part des Iraniens arrêtés et des otages, donc c'est un régime de preneur d'otages", dénonce Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne.