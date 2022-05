Investiture d'Emmanuel Macron : Jean-François Copé fustige un "climat d'impréparation" au sommet de l'État

Il y a un "climat d'impréparation" de la part d'Emmanuel Macron dans les premiers jours de son second mandat, "c'est ce qui m'étonne le plus", déclare dimanche 8 mai sur franceinfo Jean-François Copé, maire LR de Meaux, au lendemain de l'investiture d'Emmanuel Macron.

L'ancien président de l'UMP et ancien ministre de Jacques Chirac estime qu'il y a un "contraste entre cette espèce de période où il ne se passe rien du tout, et en même temps l'urgence des sujets", comme la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, la sécurité ou la réforme des retraites. Selon Jean-François Copé, "on peut le comprendre s'il y a une alternance politique, mais là il n'y a pas d'alternance politique".

DIRECT Toujours pas de Premier ministre annoncé : Ce qui me surprend, c'est que tout ça n'ait pas été plus préparé", explique Jean-François Copé. "Toute cette perte de temps est difficile à comprendre pour les Français". pic.twitter.com/1NA8pgocNF — franceinfo (@franceinfo) May 8, 2022

"Toute cette perte de temps est difficile à comprendre pour les Français", affirme Jean-François Copé, qui estime qu'il y a "de nouvelles décisions à prendre" et qu'il faut "assez vite que le président de la République nous dise ce qu'il entend faire", principalement sur la réforme des retraites. "On ne sait toujours pas quelles sont les grandes orientations" du quinquennat, déplore-t-il. "Celui qui peut dire quel va être le programme de ce quinquennat, il est très fort, car on a entendu tout et son contraire !", ironise-t-il.

DIRECT Macron dit vouloir gouverner autrement : "C'est une formule que je connais par coeur [...] on attend des choix stratégiques pour le pays", critique Jean-François Copé. Il pointe des réformes urgentes au niveau des retraites et des hôpitaux. pic.twitter.com/OZgMdwAMiA — franceinfo (@franceinfo) May 8, 2022

Le maire LR de Meaux pense que "l'autorité de l'Etat" est "le grand chaînon manquant du discours de monsieur Macron" lors de son investiture. "Il n'y a personne pour incarner ça au nom de la République", selon lui.