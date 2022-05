Il a remonté les marches de l'Elysée seul, faute de passation de pouvoirs. Emmanuel Macron, réélu au soir du 24 avril, a été officiellement investi nouveau président de la République française samedi 7 mai. L'évènement, plus sobre et plus court qu'il y a cinq ans, a été marqué par quelques temps forts au cours d'une cérémonie très codifiée, faite de traditions civiles et militaires. Voici ce qu'il faut en retenir.

1 Le résultat de l'élection proclamé par Laurent Fabius (avec une petite erreur)

Comme il est d'usage, les résultats officiels de l’élection présidentielle ont été proclamés par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée.

L'ancien ministre socialiste a fait une petite erreur, en inversant deux chiffres (un 7 et un 6) dans la proclamation [de mémoire] de ces chiffres. Il a déclaré qu'Emmanuel Macron avait recueilli "18 678 639 voix". En réalité, il a été élu avec 18 768 639 votes, a relevé sur Twitter la journaliste Elga Marzou.

Petite erreur dans les chiffres annoncés par Laurent #Fabius: @EmmanuelMacron a été élu par 18.768.639 voix et non 18.678.639 comme dit par le pdt du conseil constitutionnel. — Elga Marzou (@ElgaMarzou) May 7, 2022

2 Le réchauffement climatique dans le discours d'Emmanuel Macron

Après avoir été reconnu comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur et avoir reçu pour la seconde fois le collier du grand maître de la Légion d'honneur, le président réélu a prononcé son discours d'investiture. Dans cette allocution d'une dizaine de minutes, il a évoqué les dangers du dérèglement climatique : "Nous en sommes là, à ce moment où le siècle bascule et où, dans le grand dérèglement planétaire, nous avons ensemble à tracer un chemin et à montrer une voie. Ma conviction est faite".

Emmanuel Macron a promis de présider avec "une nouvelle méthode" en "planifiant, en réformant, en associant" les Français. Il a fait le "serment de léguer une planète plus vivable" et "une France plus forte".

3 Les larmes des parents de Samuel Paty

Après son discours, Emmanuel Macron a salué les personnalités invitées à la cérémonie. Parmi elles, les parents de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 par un terroriste islamiste. Le couple, qui avait déjà rencontré le chef de l'Etat, n'a pas retenu ses larmes. L'étreinte entre le président et la mère de l'enseignant est l'une des images très fortes de la matinée.

4 François Hollande et Nicolas Sarkozy parmi les invités

Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, deux anciens présidents ont assisté à la cérémonie : Nicolas Sarkozy et François Hollande. Avant de les saluer et d'échanger un mot avec chacun, Emmanuel Macron a salué la présence de ses deux prédécesseurs dans son discours.

5 Les 21 coups de canon depuis l'esplanade des Invalides

Vous pouvez recompter : 21 coups de canon ont bien été tirés depuis l'esplanade des Invalides pour clore cette cérémonie, comme le veut la tradition républicaine. Pour la petite histoire, on tirait avant 101 coups de canon mais le général de Gaulle a décidé de réduire la voilure.