Info franceinfo L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin fait grand'croix de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron

L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est décoré, mercredi 22 février, par le président de la République, a appris franceinfo. Il sera fait grand'croix de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron.L’Elysée parle "d’une reconnaissance" pour un "homme d’Etat" qui "a mené des réformes sociales de premier rang". C'est aussi une figure de la droite qui a plusieurs fois affiché son soutien à Emmanuel Macron.

Jean-Pierre Raffarin avait été élevé à la dignité de grand'croix de la Légion d'Honneur, la plus haute distinction française, par un décret du 13 juillet 2022, en même temps que Serge Klarsfeld, avocat et historien, et Line Renaud, chanteuse, comédienne, cofondatrice du Sidaction

Jean-Pierre Raffarin est un homme politique de droite. Député européen, puis sénateur, il a été ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat entre 1995 et 1997. Il a été le Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2004. Durant son passage à Matignon, il a notamment mené la réforme sur la laïcité à l'école adoptée en 2004.