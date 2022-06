Guerre en Ukraine : une déclaration d'Emmanuel Macron crée des tensions avec les ukrainiens

Un trou béant de plusieurs mètres de diamètre causé par un missile russe juste à côté d’un immeuble d'habitation. Située dans l’est de l'Ukraine, à seulement quelques kilomètres de la ligne de front, la ville de Soledar est régulièrement la cible de frappes aériennes. Les habitants sont impuissants, à l'image de cette femme de 84 ans. Elle ne doit la vie qu'à un heureux hasard : "Je me suis réveillée tôt. Je me suis levée, j'ai fait chauffer de l’eau et je me suis lavée. Si j'étais restée ici et que je n'étais pas allée dans la cuisine, je ne serais plus en vie". Quelques kilomètres plus loin, à Sloviansk les habitants de certains quartiers sont privés d'eau, d’électricité et les frappes russe s’intensifient également. Ces civils n’ont d'autre choix que d'évacuer.

Le président français agace Kiev

Un conflit armé empreint de nouvelles tensions diplomatiques. Dans une longue interview accordée vendredi 3 juin à l'ensemble de la presse quotidienne régionale française, Emmanuel Macron affiche une volonté de pacification : "Il ne faut pas humilier la Russie, pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie diplomatique".

Une déclaration très peu appréciée par Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui fustige les propos d’Emmanuel Macron : "Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu’humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies". Malgré le soutien financier et militaire apporté par la France à l'Ukraine, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas rendu à Kiev contrairement à plusieurs de ses homologues européens.