Guerre en Ukraine : Kiev fustige les appels de Macron à "ne pas humilier la Russie"

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a fustigé, samedi 4 juin, les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas "humilier" la Russie. "Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays. Car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies", a déclaré Kouleba dans un tweet.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.