DIRECT. Guerre en Ukraine : "Il voulait aider les gens", affirme la mère du combattant français tué au combat

Ce qu'il faut savoir

"Il avait trouvé sa place, il se sentait très bien là-bas." La mère du Français de 32 ans tué au combat en Ukraine s'est dit "très fière de lui", vendredi 3 juin, sur Europe 1. Ce père d'une fille de 8 ans "ne trouvait pas sa place en France" et avait quitté la France pour la Pologne, où il avait d'abord rejoint "une mission humanitaire" auprès de réfugiés, avant de rejoindre la légion internationale de défense d'Ukraine. "Il voulait aider les gens", a précisé sa mère, qui attend désormais le retour de la dépouille de son fils en Normandie. "Il a donné sa vie pour une très belle cause." Suivez notre direct.

La bataille fait rage dans le Donbass. L'Ukraine a affirmé, vendredi 3 juin, avoir fait reculer les forces russes dans Severodonetsk, ville clé de la région, où Moscou concentre son offensive dans l'espoir d'en prendre totalement le contrôle. Les soldats russes ont même été contraints de reculer, selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. "Si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% (de la ville) capturée, actuellement ils ont été repoussés de 20%", a-t-il décrit, en dépit d'un déluge de feu. Suivez notre direct.

L'Ukraine demande des armes lourdes. A l'instar du président ukrainien, le gouverneur de la région de Lougansk réclame des armes lourdes pour, dit-il, faire reculer l'artillerie russe loin des positions ukrainiennes et éviter ce qui s'est produit à Marioupol. Les forces russes bombardent aussi intensément la région de Donetsk, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l'ouest de Severodonetsk. Les habitants de la région manquent de gaz, d'eau et d'électricité, selon Kiev.

Poutine minimise la crise des céréales. L'ONU est inquiète des risques de crise, particulièrement en Afrique qui importe plus de la moitié de ses céréales d'Ukraine et de Russie. Des inquiétudes balayées d'un revers de la main par Vladimir Poutine. "Il n'y a pas de problème pour exporter les céréales d'Ukraine", a-t-il déclaré dans une interview télévisée, évoquant plusieurs moyens de les exporter via des ports ukrainiens, d'autres sous contrôle russe, ou via l'Europe centrale et orientale.

L'Afrique dit avoir l'oreille de Moscou. "Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges", a déclaré le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, à l'issue d'une rencontre avec Vladimir Poutine à Sotchi. Il a dit avoir trouvé le président russe "engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles, comme les économies africaines".