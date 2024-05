Gérard Depardieu, devoir des pères, "réarmement démographique"… Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron dans "Elle"

"Il n'y a chez moi aucune complaisance", a déclaré, dans une interview au magazine Elle parue mercredi 8 mai, le président de la République à propos de Gérard Depardieu. Le président est revenu sur ses déclarations à la fin du mois de décembre dans l'émission "C à vous" où il se disait "grand admirateur" de l'acteur français mis en examen pour viols. Dans cet entretien à l'hebdomadaire féminin, Emmanuel Macron est revenu sur d'autres déclarations polémiques comme celle sur le "réarmement démographique" mais aussi annoncé l'ouverture d'un débat sur le rôle sur "le devoir des pères" et a souhaité que l’on puisse "définir dans notre loi" la notion de consentement.

Sur Gérard Depardieu

Le président est revenu sur les propos qu'il avait tenus à la fin du mois de décembre, lorsqu'il s'était dit "grand admirateur de Gérard Depardieu", dénoncé "une chasse à l'homme" et affirmé que l'acteur "rend fier la France". "Je n'ai jamais défendu un agresseur face à des victimes, assure Emmanuel Macron dans cette interview. Je me suis exprimé sur Gérard Depardieu parce qu'il y avait toute une polémique sur des propos tenus dans un documentaire, et sur la question de la Légion d'honneur. Or, je suis pour que l'on écoute."

"Il n'y a chez moi aucune complaisance. Juste une volonté de respecter nos principes, tels que la présomption d'innocence. Ces mêmes principes qui vont permettre à la justice de statuer en octobre prochain et c'est une bonne chose." Emmanuel Macron dans "Elle"

"J'ai un profond respect, une bienveillance et une grande confiance pour et dans la parole des femmes", ajoute le président, qui assure être "intraitable sur la question des viols, de la domination, de cette culture de la brutalité. Ma priorité est et a toujours été la protection des victimes, et c'est aussi le cas pour l'affaire Depardieu".

"J'ai utilisé l'expression 'chasse à l'homme' de manière non sexuée, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'aime pas les procès médiatiques, la justice par tweets, et ce de manière générale. Nous sommes dans une société qui cherche à abattre les gens en quelques jours, puis qui les oublie. Moi, je suis plutôt dans le combat, dans le maquis", termine-t-il.

Sur le "devoir des pères"

"On a laissé des hommes s’exonérer de tous leurs devoirs de parentalité", déplore le président de la République, qui voit là "une vraie inégalité". Emmanuel Macron souhaite ouvrir le débat sur "le rôle des pères". "Je suis pour que l’on revienne à une logique de droits et devoirs, y compris pour les pères", affirme le président qui plaide pour "non plus seulement un droit mais un devoir de visite, un devoir de suivi, d’éducation, de poursuite du projet parental" même après "séparation d’un couple quand elle a lieu".

Sur le "réarmement démographique"

Lors d'une conférence de presse de mi-janvier, Emmanuel Macron a évoqué sa volonté d'un "réarmement démographique" pour lutter contre la baisse de la natalité. Une expression qui avait suscité la polémique et les critiques notamment des associations féministes. "Je l'ai utilisée en filant la métaphore dans d'autres secteurs, justifie le président. C'est pour dire que la force d'une nation réside aussi dans sa capacité à générer une natalité dynamique." Pour Emmanuel Macron, "toute femme doit disposer librement de son corps" et "il ne faut pas culpabiliser celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais il ne faut pas que la mauvaise organisation de notre société empêche des femmes, des familles d'en avoir si elles le souhaitent."

Sur la notion de consentement dans la loi

Emmanuel Macron souhaite que l’on puisse "définir dans notre loi" la notion de consentement, de façon à ce qu’elle soit "claire, pleinement objectivable et respectueuse de nos principes". Une proposition de texte, préparée par des parlementaires et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, devrait "voir le jour d’ici à la fin de l’année", précise le président.