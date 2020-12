Emmanuel Macron positif au coronavirus : le président français est-il un super-contaminateur ?

Jeudi 17 décembre, Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. "Le président de la République tousse et c'est toute la classe politique française et internationale qui tremble. Chaque semaine, Emmanuel Macron cumule les rendez-vous. Cette semaine, pas moins de sept rendez-vous étaient inscrits à son agenda. Mais, à cela, il faut ajouter les petits-déjeuners, déjeuners et dîner informels", détaille Jean Chamoulaud, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo.

Un Conseil européen s'est tenu il y a une semaine

"Il faut donc remonter la chaîne de contamination pour recenser toutes les personnes qui ont été à son contact depuis sept jours. Il faut donc remonter à la tenue du Conseil européen et à la visite du maréchal égyptien al-Sissi", ajoute le journaliste. Et de préciser : "Un super-contaminateur est une personne qui en contamine d'autres dans plusieurs sphères différentes." Comme le rappelle Jean Chamoulaud, une étude américaine très sérieuse souligne que 10% des cas sont à l'origine de 80% des transmissions.

