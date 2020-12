Covid-19 : Emmanuel Macron est isolé à La Lanterne à Versailles

Emmanuel Macron est isolé à La Lanterne à Versailles, a appris franceinfo auprès de l'entourage du chef de l'État. Le président de la République a été testé positif au Covid-19, a annoncé jeudi l'Élysée. La Lanterne est un pavillon de chasse situé à Versailles, utilisé comme résidence d'État de la République française. Selon son entourage, "il y est isolé tout en pouvant continuer à travailler".

Selon nos informations, Emmanuel Macron a de la fièvre, tousse et ressent de la fatigue. Le chef de l'État a effectué un test PCR après l'apparition de premiers symptômes qualifiés de légers par l'Elysée. Emmanuel Macron "s'isolera pendant 7 jours", avait aussi précisé le Palais et que le président "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance". Son épouse, Brigitte Macron, est restée au Palais de l'Elysée. Elle ne présentait aucun symptôme et a été testée négative.

Le chef de l'Etat a participé ce jeudi, de La Lanterne, à une visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères. En revanche, le Premier ministre Jean Castex, cas contact potentiel du président de la République et contraint à l'isolement, reste à l'Hôtel Matignon. Il a été testé négatif ce jeudi.

