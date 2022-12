Emmanuel Macron met en garde les États-Unis contre un risque de fragmentation de l'Occident

Emmanuel Macron a entamé sa visite d'État de trois jours aux États-Unis.

Avant même de rencontrer Joe Biden, Emmanuel Macron a planté le décor et s'est montré extrêmement offensif, alors que le président de la République a entamé une visite d'État aux États-Unis. Devant la communauté française de Washington, mercredi 30 novembre, le président français a mis en garde contre un "risque de fragmentation de l'Occident" et d'hostilité commerciale.

Subvention massive pour la transition énergétique

Sa crainte, c'est que des entreprises quittent l'Europe pour les États-Unis pour bénéficier de subventions massives distribuées dans le cadre du grand plan de lutte contre l'inflation de Joe Biden et qui vise notamment à favoriser la transition énergétique. Emmanuel Macron veut qu'il y ait une meilleure coordination avec l'Europe et il en parlera à nouveau avec Joe Biden, jeudi 1er décembre dans l'enceinte du bureau ovale de la Maison Blanche. Ce soir, le temps sera ensuite à la célébration de l'amitié franco-américaine avec un fameux dîner d'État : 350 invités et au menu du homard, du bœuf, des fromages américains et un gâteau à l'orange, explique le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret.