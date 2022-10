DIRECT. Emmanuel Macron est l'invité de la nouvelle émission politique de France 2, "L'Evénement", à 20h20

Ce qu'il faut savoir

Une heure d'interview sur France 2, consacrée aux crises internationales et à la place de la France dans le monde. Emmanuel Macron se prête, mercredi 12 octobre, à partir de 20h20, à un exercice inédit, dicté par l'emballement de la guerre en Ukraine et ses lourdes répercussions sur l'Europe et les Français. Le chef de l'Etat inaugure la nouvelle émission politique de France 2, "L'Evénement", sur fond de poursuite de l'offensive russe sur l'Ukraine et fermeture partielle des robinets de gaz vers l'Europe par Vladimir Poutine. Lors d'un second rendez-vous, mercredi 26 octobre, Emmanuel Macron répondra cette fois aux questions sur les grands enjeux de politique intérieure. Suivez l'interview du président dans notre direct.

Le programme de l'émission. Guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de la menace nucléaire… Quels sont les dangers qui nous menacent ? Quelles conséquences dans la vie des Français ? Et comment y faire face ? Quelle place pour l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial qui se dessine, aujourd'hui, sous nos yeux ? Autant de questions auxquelles le président français devra répondre. Chaque séquence sera suivie d'un plateau animé par Caroline Roux pour approfondir, décrypter et analyser les sujets évoqués avec invités, acteurs de l'actualité et experts.

Une actualité internationale lourde. Les enjeux sont d'autant plus importants que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase, avec des frappes russes massives depuis lundi sur le territoire ukrainien et des menaces directes du Kremlin sur les Européens qui soutiennent Kiev.

Le dispositif sur franceinfo. La chaîne franceinfo, sur le canal 27, proposera un débriefing et une analyse politique de l'interview présidentielle dès 21h30. Cet entretien sera également diffusé en direct sur le site d'information franceinfo.fr, accompagné d'analyses et de vérifications des faits.



