Emmanuel Macron sera le premier invité de "L'Evénement", la nouvelle émission politique de France 2, les 12 et 26 octobre

Une émission, deux rendez-vous exclusifs. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera le premier invité de "L'Evénement", sur France 2, mercredi 12 octobre, à partir de 20h30. Le chef de l'Etat sera interrogé sur les questions internationales par la journaliste Caroline Roux dans ce nouveau rendez-vous politique de France Télévisions. Lors du second rendez-vous, mercredi 26 octobre, il répondra aux questions sur les grands enjeux de politique intérieure.

Guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de la menace nucléaire… Quels sont les dangers qui nous menacent ? Quelles conséquences dans la vie des Français ? Et comment y faire face ? Quelle place pour l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial qui se dessine, aujourd'hui, sous nos yeux ? Autant de questions auxquelles le président français devra répondre. Chaque interview sera suivie d'un plateau animé par Caroline Roux pour approfondir, décrypter et analyser les sujets évoqués avec invités, acteurs de l'actualité et experts.

Les principaux leaders politiques reçus

La chaîne franceinfo, sur le canal 27, proposera un débrief et une analyse politique de l'interview présidentielle dès 21h30. Cet entretien sera également diffusé en direct sur le site d'informations franceinfo.fr, accompagné d'analyses et de fact-checking.

"L'Evénement" recevra dans les prochaines semaines les principaux leaders politiques. L'émission sera également diffusée sur toutes les chaînes de TV5MONDE.