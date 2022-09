Crise de l'énergie : on répond à toutes vos questions pour réduire votre facture et le risque de coupures

Le chauffage est l'équipement le plus gourmand en électricité. Selon les données de l'Ademe, la consommation moyenne en chauffage électrique dans une maison est de 4 312 kWh par an, pour un coût d'environ 733 euros à l'année. Dans un appartement, le chauffage électrique consomme 1 719 kWh par an, soit 292 euros de dépenses. Le chauffe-eau est lui aussi énergivore : un ballon électrique de 200 litres consomme en moyenne 1 676 kWh chaque année. Si certains de ces équipements sont anciens, les remplacer par des modèles récents, qui consomment moins, permet de faire des économies de l'ordre d'une centaine d'euros par an, selon l'Ademe.

La cuisine est elle aussi remplie d'équipements énergivores. Le réfrigérateur combiné avec un congélateur consomme 346 kWh à l'année, contre 192 kWh pour le lave-vaisselle, 159 kWh pour une plaque de cuisson vitrocéramique et 146 kWh pour le four électrique. De petits gestes peuvent toutefois permettre d'économiser de l'électricité, comme mettre un couvercle sur la casserole d'eau qui bout ou cuire plusieurs plats dans le four en même temps, suggère le ministère de l'Economie.

Enfin, le sèche-linge et le lave-linge figurent également parmi les équipements les plus énergivores. Ils consomment respectivement 300 kWh et 100 kWh en moyenne chaque année. Pour faire des économies, optez si possible pour des modèles avec de bonnes performances énergétiques : un sèche-linge de classe A+++ consomme près de trois moins qu'un appareil de classe B. Privilégiez aussi les programmes "éco" et les lavages à basse température.