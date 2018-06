DIRECT. Regardez le documentaire "Brigitte Macron, un roman français" sur France 3

Leur couple a intrigué la France, avant de fasciner le monde entier. Comment une professeure de 40 ans, mariée avec trois enfants, peut-elle tout quitter pour un élève de 16 ans ? Virginie Linhart propose un portrait de Brigitte Macron, sous la forme d'une enquête inédite, qui mêle la grande et la petite histoire, l'intime et le public, la France provinciale et le microcosme parisien. Brigitte Macron, un roman français est à voir, mercredi 13 juin, à 20h55, sur France 3 et sur franceinfo.fr.

Le documentaire retrace en chapitres la vie de Brigitte Trogneux, depuis sa naissance en 1953 à Amiens, à l’aide d’images d’archives et de nombreux témoignages de ses proches : ses amies d’enfance, ses anciens élèves et collègues. De sa famille, seule s'explique Tiphaine Auzière, la fille cadette, qui revient sur ces années 1993-1994, quand Brigitte, alors professeure de français, mariée et mère de trois enfants, rompt avec son milieu conservateur pour l'amour d'un élève de 16 ans, Emmanuel Macron.