"#Balancetonmiso" : Tiphaine Auzière réagit après les insultes visant sa mère Brigitte Macron

Dans une vidéo publiée sur Twitter, elle dénonce l'attitude de "responsables politiques" qui "ciblent une femme publique sur son physique".

"Balance ton miso." Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, réagit aux attaques qui ont visé la Première dame vendredi 6 septembre. Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'avocate dénonce l'attitude de "responsables politiques" qui "ciblent une femme publique sur son physique". "Réveillons-nous !", lance-t-elle.

"Tous ensemble et dès demain, réagissons. Investissons-nous dans nos familles, dans nos entreprises et dans les urnes, pour que tous ensemble, on #balancetonmiso", soit misogyne, explique-t-elle face caméra.

Quelques jours plus tôt, le ministre de l'Economie brésilien avait insulté Brigitte Macron. "Le président l'a dit, et c'est la vérité. Cette femme est vraiment moche", a déclaré Paulo Guedes, poids lourd du gouvernement, après les commentaires récents du président brésilien, Jair Bolsonaro, sur l'épouse d'Emmanuel Macron, qui avaient provoqué l'indignation en France comme au Brésil.