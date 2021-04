Violences du 1er mai 2018 à Paris : Alexandre Benalla renvoyé en correctionnelle

Alexandre Benalla et trois autres personnes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, dans l'affaire des violences du 1er mai 2018 place de la Contrescarpe à Paris, a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de l'AFP. L'audience est prévue le 4 mai 2021.

D'après l'ordonnance de renvoi datée du 12 avril que franceinfo a pu consulter, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron devra notamment répondre de "violences volontaires en réunion" sur plusieurs personnes et de "port public et sans droit d'un insigne réglementé par l'autorité publique". Alexandre Benalla est en effet soupçonné d'avoir frappé des personnes en marge d'une manifestation et d'avoir porté le brassard de la police nationale, sans en avoir le droit.

Les autres personnes renvoyées sont Vincent Crase, ex-salarié de La République en marche, Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police et Maxence Creusat, commissaire de police de cette même DOPC.