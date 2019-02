Alexandre Benalla : l'ancien chargé de mission à l'Élysée a passé sa première nuit en prison

Alexandre Benalla a passé sa première nuit dans le quartier dit des "personnes vulnérables", c'est le cas notamment des personnalités médiatiques. C'est en fait l'ancien quartier VIP de la prison parisienne de la Santé, qui peut accueillir une dizaine de personnes. "Dans les faits, les conditions de détention d'Alexandre Benalla sont les mêmes que celles des autres détenus, mais il n'est pas en contact avec eux, notamment lors des promenades", explique le journaliste de France 2 Hakim Abdelkhalek, en duplex sur place.

Son avocate conteste son placement en détention

"Alexandre Benalla a été placé en détention parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire qui lui intimait l'ordre ne pas rentrer en contact avec Vincent Crase. Or, les deux hommes mis en examen pour avoir violenté un couple place de la Contrescarpe, à Paris, le 1er mai dernier, sont rentrés en communication", ajoute le journaliste. C'est du moins ce que laisse penser un document audio mis en ligne par Mediapart. L'avocate d'Alexandre Benalla conteste cette mise en détention et tente d'obtenir juridiquement la libération la plus rapide possible de son client.

