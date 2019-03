"Faux témoignage", "contradictions" : le Sénat saisit la justice des cas de Benalla, de Crase et de trois proches de Macron

Le bureau de la seconde chambre parlementaire a voté la transmission à la justice des cas d'Alexis Kohler, Patrick Strzoda et du général Lavergne, en plus de ceux d'Alexandre Benalla et Vincent Crase.

L'ancien chargé de mission de l'Elysée, Alexandre Benalla, le 21 janvier 2019 au Sénat. (ALAIN JOCARD / AFP)