Primaire écologiste pour 2022 : aux Journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts, le duel Piolle-Jadot éclipse les autres candidats déclarés

Le maire de Grenoble joue la carte "proche du terrain", celle d'un homme normal. Dans son discours aux militants, Éric Piolle parle de lui, parfois, de ses enfants, de son parcours. Le ton posé, il admet des failles : "Vous ne me verrez jamais enflammer 10 000 personnes, faire un discours grandiloquent d'une heure et demie. Je ne suis pas de ce charisme-là. Par contre, je sais que je peux travailler pendant longtemps sans dormir beaucoup. Je me connais suffisamment pour avancer."

Et il y a celui qui a plus l'habitude des projecteurs : Yannick Jadot, tête de liste aux européennes en 2019, est rodé à l'exercice et se permet des envolées qui lui donnent l'air d'être déjà en meeting : "Nous avons la chance historique de gagner l'élection présidentielle, alors prenons cette chance et portons cet espoir dans notre pays."

"Ça va être très dur" de les départager

Les deux se retrouvent autour des idées sur le climat et la justice sociale. "Jadot, c'est un peu 'le père de la nation', il fait des grands gestes. Il est rassurant, enveloppant. Piolle, c'est différent, c'est plus le combat. Après, il utilise pas mal de métaphores aussi, estime Luc. Ça va être très dur" de les départager, admet toutefois ce militant

Les trois autres candidats sont également présents devant le public de ces Journées d'été : l'ancienne ministre Delphine Batho, l'économiste Sandrine Rousseau et Jean-Marc Governatori, le co-président de Cap Écologie. Mais le duel Piolle-Jadot semble déjà bien les distancer.