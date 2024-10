Doliprane : la sénatrice Laurence Rossignol estime que le gouvernement est "incohérent"

Laurence Rossignol, sénatrice PS du Val-de-Marne, est l'invitée politique de la matinale de franceinfo, lundi 21 octobre.

Doliprane va passer sous pavillon américain et l'État a demandé des gages à Sanofi. La banque publique d'investissements a annoncé qu'elle allait entrer au capital du fonds américain CD&R. Laurence Rossignol, sénatrice PS du Val-de-Marne, invitée de franceinfo lundi 21 octobre, rappelle que lors de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron avait voulu le rapatriement de la production de paracétamol en France. "J'ai l'impression que ce n'est toujours pas fait et réalisé", assure-t-elle. "L'État annonce entrer au capital de Sanofi, on ne sait pas à quel montant, on ne sait pas avec quel poids", ajoute-t-elle.

Une mesure "cosmétique"

Pour elle, le gouvernement est "indécent" et "incohérent" et il s'agit d'une mesure "cosmétique". "Le gouvernement essaie de se sortir d'un mauvais concours de circonstances qui fait qu'au moment où ce gouvernement arrive, on a ce sujet-là", estime Laurence Rossignol. "Nous n'avons toujours pas repris la main sur notre politique industrielle et notre souveraineté sur les médicaments", conclut-elle.

