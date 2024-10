L'Etat va entrer au capital de la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane, annonce le ministre de l'Economie

"Nous avons obtenu les garanties du maintien et du développement d’Opella en France", a annoncé sur X, dimanche 20 octobre le ministre de l'Economie et des Finances, Antoine Armand. Sanofi est en train de finaliser les discussions avec le fonds d'investissement américain CD&R afin de lui céder 50% d'Opella, sa filiale qui abrite une centaine de marques de produits sans ordonnance dans le monde, dont le Doliprane. Selon le ministre, les exigences du gouvernement "sur l'emploi, la production et l'investissement seront respectées". Pour ce faire, "l'Etat, via BpiFrance, sera actionnaire pour y veiller".

Interrogé sur le rôle de Bpifrance dans ce dossier, le directeur général de la banque publique d'investissement, Nicolas Dufourcq s'était dit de son côté "d'accord pour aller avec le vainqueur de l'enchère", dans une interview dans La Tribune dimanche. Il a souligné la légitimité de Bpifrance à devenir coactionnaire, rappelant les investissements de la banque publique dans la santé et surtout dans le chimiste Seqens (qui fait construire une usine de paracétamol, le principe actif du Doliprane, en Isère), et met en avant ses ambitions dans le secteur avec 10 milliards d'euros d'investissements à déployer dans la santé "dans les années à venir".