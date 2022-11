DIRECT. Politique : la corrida et l'IVG au menu de la "niche parlementaire" de La France insoumise

Ce qu'il faut savoir

Secouée par une nouvelle réplique de l'affaire Quatennens, La France insoumise ouvre sa "niche parlementaire". Les Insoumis veulent profiter de cette journée, qui offre les clés de l'agenda de l'Assemblée nationale à un groupe minoritaire, pour imposer deux thèmes : l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution et l'interdiction totale de la corrida. Si le premier objectif a des chances de succès, la défense du second s'annonce beaucoup plus compliquée. Suivez notre direct.

Le texte sur l'IVG majoritairement soutenu. La France insoumise espère faire inscrire l'IVG dans la Constitution, malgré plus de 250 amendements. La volonté des parlementaires LFI est partagée par une majorité de députés, dont ceux du camp présidentiel, qui ont l'intention de voter en faveur du texte. La cheffe de file de Renaissance, Aurore Bergé, doit d'ailleurs porter une proposition sur le même thème. Elle figure au menu de l'Assemblée la semaine du 28 novembre.

Soutien du Parti animaliste pour interdire la corrida. Le Parti animaliste sera présent jeudi devant l'Assemblée nationale pour soutenir la proposition de loi de La France insoumise visant à abolir la corrida en France, a annoncé mercredi Douchka Markovic, coprésidente du parti et conseillère de Paris, sur le site du parti.

Deux textes non présentés. Confrontés à des amendements par centaines de leurs adversaires politiques, les députés LFI ont renoncé à deux autres textes, l'un demandant une commission d'enquête sur les "Uber Files" et l'autre une hausse du Smic à 1 600 euros net, mesure pourtant emblématique de leur programme lors des dernières élections.