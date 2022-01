"La France est pour les grosses fortunes un paradis fiscal" pour Christiane Taubira qui plaide pour "plus de justice fiscale"

"La France est pour les grosses, grosses fortunes un paradis fiscal", a déclaré lundi 31 janvier sur franceinfo Christiane Taubira, alors qu'elle était interrogée sur la nécessité ou non d'augmenter les impôts. "La question, c'est celle de la justice fiscale", a ajouté celle qui a remporté la Primaire populaire avant de dérouler plusieurs propositions, alors que la question des successions et des impôts rythme la campagne.

Sur les patrimoines, pas de frais de succession pour "ceux qui ont travaillé toute leur vie"

"L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont travaillé toute leur vie, ont constitué un patrimoine, puissent le léguer sans avoir à payer des frais de succession", a estimé l'ex-garde des Sceaux. "Pour l'instant, les travaux que nous faisons font apparaître qu'à partir de 4,2 millions d'euros de patrimoine, on peut fiscaliser de façon sérieuse", a-t-elle précisé.

"Il faut corriger les inégalités plus en amont, que celles et ceux qui ont travaillé lèguent à leurs enfants, mais plus en amont", a-t-elle précisé. Il faut qu'"on corrige les distorsions de chance, et c'est un de mes projets avec ce capital de projet de 20 000 euros qui va permettre à des jeunes de commencer dans la vie à partir de leurs talents, de leurs efforts, de leur volonté".

Pour en bénéficier, chaque jeune devra "présenter son projet" et sera "accompagné par un tuteur dans des incubateurs avec des entreprises partenaires".

Jeunesse ➡ Christiane Taubira propose un “capital de 20 000€” et une agence des jeunesses de France. Elle souhaite aussi “un revenu de 800 euros pour chaque étudiant. L’objectif est de permettre aux jeunes de rentrer dans la majorité sociale.” pic.twitter.com/SSuAD5qecX — franceinfo (@franceinfo) January 31, 2022

Rétablir "un ISF sous d'autres formes"

"Quand on sait que les multimillionaires échappent à l'impôt, parce que leur taux de contribution est de 10% alors qu'il est de 40% sur les classes moyennes, on voit qu'il y a un problème d'injustice fiscale, a jugé l'ancienne ministre de la Justice. Il faut de la justice fiscale. Lorsque je propose dans cet esprit de justice de prendre 1% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine et jusqu'à 3% à partir d'un milliard, ça rapporte 20 milliards d'euros."

Pour cela, Christiane Taubira plaide notamment pour "arrêter le plafonnement et supprimer les niches" en rétablissant un "ISF sous d'autres formes".