Présidentielle : Christiane Taubira remporte la Primaire populaire devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon

Fin du suspense à gauche. Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire, dimanche 30 janvier, avec une "mention bien plus". Elle devance ainsi Yannick Jadot (2e, avec une "mention assez bien plus"), Jean-Luc Mélenchon (3e, "mention assez bien moins"), Pierre Larrouturou (4e, "mention passable plus"), Anne Hidalgo (5e, "mention passable plus") et Charlotte Marchandise (6e, "mention passable moins") et Anna Agueb-Porterie (7e, "mention insuffisant").

Le vote s'est déroulé au jugement majoritaire. Les votants devaient classer les candidats avec les mentions suivantes: "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant(e)". Christiane Taubira "a obtenu plus de mentions favorables et moins de mentions défavorables que les autres personnes inscrites au vote", ont expliqué les organisateurs du vote en ligne.

Christiane Taubira veut "rassembler les gauches"

Cette initiative citoyenne avait pour ambition de désigner un champion capable de réunir toute la gauche pour porter le fer à la présidentielle et pousser la porte du deuxième tour. Mais la Primaire populaire a souffert de voir trois de ses candidats – la socialiste Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick Jadot et l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise – refuser de reconnaître la légitimité et le résultat du vote.

L'ex-ministre de la Justice va toutefois tenter de rassembler les autres candidats de gauche. "Nous devons trouver un chemin, un langage, de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités", a déclaré Christiane Taubira, devant ses militants, après avoir sa victoire. "Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", a-t-elle ajouté, citant les leaders socialiste, écologiste, insoumis et communiste.

Au total, 392 738 personnes ont participé à la Primaire populaire, soit un taux de participation de 84,1%, ont annoncé les organisateurs. Près de 467 000 personnes s'étaient inscrites pour départager ces sept candidats.