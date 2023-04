Un passage érotique du dernier roman de Bruno Le Maire affole les réseaux sociaux

Quelques phrases de "Fugue américaine", le deuxième roman du ministre de l'Economie et des Finances, circulent sur Twitter. Le style d'écriture suscite de nombreuses critiques.

"Elle me tournait le dos ; elle se jetait sur le lit ; elle me montrait le renflement brun de son anus. "Tu viens Oskar ? Je suis dilatée comme jamais."" Ces quelques phrases ne sont pas issues d'un livre érotique, mais bien de Fugue américaine, le dernier roman de Bruno Le Maire, publié jeudi 27 avril. D'après la quatrième de couverture, diffusée sur Twitter par le ministre de l'Economie et des Finances, le livre narre l'histoire de deux frères, Franz et Oskar Wertheimer, originaires de New York, qui se rendent pour un concert à Cuba, en 1949.

Ce "roman de la musique", du "choc culturel entre l'Est et l'Ouest", est décrit comme "une réflexion bouleversante sur la fragilité des êtres et sur la capacité à vivre", dans lequel Bruno Le Maire a glissé ces quelques phrases lorsque l'un des personnages du roman, Oskar Wertheimer, décrit, à la première personne, ses ébats avec une femme prénommée Julia. Ce passage n'est pas passé inaperçu : largement diffusé sur Twitter, il suscite moqueries et stupéfaction. Certains lecteurs fustigent le style d'écriture du ministre.

Un précédent en 2004

Ce n'est pourtant pas la première fois que Bruno Le Maire, qui est l'auteur d'une dizaine de livres, agrémente l'un de ses ouvrages d'un passage érotique. Il l'avait déjà fait dans Le ministre (Grasset), publié en 2004, un récit de sa mission de conseiller auprès de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères. Il écrit ainsi : "Je me laissais envahir par la chaleur du bain, la lumière de la lagune qui venait flotter sur les glaces de la porte, le savon de thé vert, et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe."

Bruno Le Maire est critiqué sur son style, mais aussi sur le temps qu'il consacre à l'écriture. Depuis l'annonce de la parution de son deuxième roman, certains élus pointent sa déconnexion avec la France. "Le pays est en lutte contre la réforme des retraites. Pendant ce temps le ministre Bruno Le Maire écrit des romans", a, par exemple, cinglé le député de La France insoumise Thomas Portes sur Twitter, mercredi. "La littérature me permet de m'évader de la vie quotidienne", a répliqué le ministre de l'Economie, également sur les réseaux sociaux.