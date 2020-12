Covid-19 : un accord sur le gel des primes d'assurance pour les secteurs touchés

Bruno Le Maire a rencontré les assureurs lundi 7 décembre. Le ministre de l'Économie leur avait demandé de geler les primes d'assurance pour les hôteliers et les restaurateurs sous peine d'une nouvelle taxe. Un accord vient d'être trouvé. "Le bras de fer a pris fin à Bercy après un peu moins d'une heure de réunion entre l'État d'un côté et les assureurs de l'autre, qui ont pris des engagements", rapporte lundi midi la journaliste France Télévisions Maeva Damoy, en direct du ministère de l'Économie et des Finances, à Paris.

Bruno Le Maire avait posé un ultimatum

Les assureurs ont donc décidé de geler ces primes, le prix des cotisations pour 2021 à destination de l'hôtellerie et de la restauration, mais pas seulement. Les PME, le sport, la culture et l'événementiel bénéficieront également de cette mesure. Bruno Le Maire "leur avait posé un ultimatum : soit geler ces primes, soit être taxés à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Axa France avait d'ailleurs dénoncé un chantage scandaleux", poursuit la journaliste. Une médiation devrait être mise en place entre les entreprises et les assureurs avec qui elles seraient en litige.





