VIDEO. Bernard Tapie quitte le plateau d'Europe 1, refusant de répondre aux accusations de son ancien collaborateur

L'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie l'accuse d'avoir acheté des arbitres lorsqu'il était président de l'OM.

"Je ne vous répondrai pas, et vous ne serez pas la première. Allez, au revoir !" Invité sur Europe 1, lundi 4 mars, Bernard Tapie a quitté le studio de radio lorsqu'il a été interrogé sur les récentes accusations de son ancien attaché parlementaire, Marc Fratani, dans les pages du Monde. Ce dernier affirme que l'ancien président de l'OM lui a demandé d'acheter un arbitre avant un match contre le PSG.

Coup d'éclat

Interrogé sur ces accusations, Bernard Tapie a d'abord répondu : "ça tombe bien qu'il ait fait ça parce que j'ai demandé à la Ligue, par l'intermédiaire de mon avocat, qu'elle le convoque pour qu'il dise qui. S'il y a un arbitre qui accepte d'être payé pour un match, il faut le savoir".

Il a ensuite haussé le ton. "Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans notre pays (...) Si on passe la matinée à parler de Fratani, je me lève et je vous laisse toute seule", a-t-il affirmé à la journaliste Audrey Crespo-Mara, avant de mettre sa menace à exécution.

Bernard Tapie quitte le plateau d’Europe 1 :



"Je suis venu parler de mon procès, pas de Marc Fratani."@audrey_crespo @Pierredevilno #europe1 pic.twitter.com/nxXqgfLM50 — Europe 1 (@Europe1) 4 mars 2019

"C'est assez malhonnête "

"Quand Bernard Tapie a accepté mon invitation hier, nous avons longuement échangé. Ils savaient que nous allions parler des accusations de Marc Fratani, son ancien collaborateur, que l'on allait donc parler de son accusation d'achat d'arbitre, a ensuite précisé à l'antenne la journaliste Audrey Crespo-Mara. Il était d'accord pour en parler (...). Je trouve assez malhonnête le fait de partir de ce studio alors qu'il savait que nous en parlerions."

Bernard Tapie refuse de répondre aux nouvelles accusations de Marc Fratani et quitte le studio d'Europe 1 :



"Il a accepté l’invitation en sachant qu’on en parlerait, c’est assez malhonnête", réagit @audrey_crespo.@pierredevilno #europe1 pic.twitter.com/rGmkDL1MtE — Europe 1 (@Europe1) 4 mars 2019